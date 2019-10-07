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В Московской области задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки

00:15, 07.10.2019
В Московской области задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки
Фото: sledcom.ru

В Московской области следственными органами и оперативными сотрудниками по подозрению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 17-летней студентки задержан 34-летний местный житель.

Тело девушки с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в частном доме г.о. Домодедово 5 октября 2019 года, сообщает Следственный комитет России.

Ранее в Башкирии двое местных жителей зарезали приятеля и подожгли двоих братьев.

ПроисшествияОбщество
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