В Московской области задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки
В Московской области следственными органами и оперативными сотрудниками по подозрению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 17-летней студентки задержан 34-летний местный житель.
Тело девушки с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в частном доме г.о. Домодедово 5 октября 2019 года, сообщает Следственный комитет России.
Ранее в Башкирии двое местных жителей зарезали приятеля и подожгли двоих братьев.ПроисшествияОбщество
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