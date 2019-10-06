Главу американской дипмиссии в Турции вызвали в МИД страны из-за лайка

Министерство иностранных дел Турции вызвало для дачи объяснений временного поверенного в делах США в Анкаре. Поводом стал лайк официального аккаунта дипмиссии в Twitter под сообщением одного из пользователей.

В этом сообщении говорилось о болезни лидера проправительственной партии «Националистическое движение» Девлета Бахчели. Пользователь предлагал уже сейчас подумать, что будет в Турции после его смерти.

При этом власти страны утверждают: указанный пользователь связан с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого обвиняют в организации попытки военного переворота в Турции в 2016 году.

В пресс-службе правящей партии Турции заявили, что будут требовать от Госдепа США расследования инцидента. «Обычных извинений недостаточно», — передает заявление пресс-службы РБК.

