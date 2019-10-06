В Саудовской Аравии разрешили неженатым туристам заселяться в один номер в отеле

Приезжающим в Саудовскую Аравию в качестве туристов неженатым парам разрешат снимать один номер в гостинице на двоих. Раньше для этого иностранцам необходимо было предъявлять свидетельство о браке.

Тем не менее требование о заключенном браке для одного номера на двоих сохраняется для граждан Саудовской Аравии, передает BBC.

Напомним, в сентябре Саудовская Аравия анонсировала появление туристических виз для граждан 49 стран мира. Пока въехать в страну могут только трудовые мигранты и паломники. На фоне появления таких виз происходит и смягчение правил въезда: так, в Саудовской Аравии уже объявили, что женщины смогут без ограничений посещать королевство.