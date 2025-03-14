ПВО сбила четыре беспилотника, атаковавших столицу России

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, направлявшихся на столицу. По его словам, «силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву».

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, один из беспилотников задел часть кровли многоэтажного жилого дома на западе Москвы.

Во вторник вооруженные силы Украины осуществили масштабную атаку дронами на Москву. Согласно данным Минобороны, за ночь было сбито 337 беспилотников, из которых 91 — над столичным регионом. В результате этой атаки погибли три человека, еще 18 получили ранения.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее число беспилотных летательных аппаратов, которые были уничтожены при атаке на столицу, достигло 73. В результате атаки, начавшейся в 4 часа утра, дроны нанесли ущерб нескольким многоэтажкам в Подмосковье. На данный момент сообщается об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово. По факту атак беспилотников на Москву завели уголовное дело.

