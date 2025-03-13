Трамп о заявлениях Путина: «многообещающие, но неполные»

Фото: Реальное время

Дональд Трамп прокомментировал недавние заявления Владимира Путина о возможном урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Американский президент назвал их «многообещающими, но неполными». Он подчеркнул, что если Россия не согласится на прекращение огня, это станет «большим разочарованием для мира».

Владимир Путин же выразил благодарность своему американскому коллеге за активное внимание к вопросам урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что многие мировые лидеры, включая председателя Китая, премьер-министра Индии и президентов Бразилии и Южно-Африканской Республики, также занимаются этой проблемой.

Трамп также уточнил, что в это время в России проходят важные дискуссии.

— У нас есть люди, которые ведут дискуссии в России. У нас там есть представители, такие как Стив Уиткофф и другие. Они сейчас ведут очень серьезные обсуждения, — добавил он.

Кроме того, Трамп сообщил, что США активно обсуждают с Украиной вопросы, касающиеся территорий и участков земли, которые могут быть сохранены или утрачены в результате конфликта. Он заявил, что речь идет о всех элементах окончательного соглашения.