В Татарстане 19 тыс. человек состоят на наркоучете, среди задержанных есть несовершеннолетние

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на учете по наркозависимости состоят 19,1 тыс. человек. Это число на 280 меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник отдела наркополиции МВД по Татарстану Анвар Каримов.

С начала года в республике задержаны 11 несовершеннолетних за распространение наркотиков. Из них девять подростков были вовлечены в бесконтактный сбыт, работая в качестве закладчиков. Каримов уточнил, что основная причина, по которой подростки идут на этот шаг, — желание быстро заработать.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Подростки думали, что не будут привлечены к уголовной ответственности из-за своего возраста, — добавил он. В связи с этим в Госсовет Татарстана направлена инициатива о снижении возраста уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

По словам Каримова, работа с молодежью и профилактика наркозависимости остаются приоритетными задачами для правоохранительных органов. Он подчеркнул важность информирования подростков о последствиях употребления наркотиков и участия в их распространении. Подробнее — в материале «Реального времени».

