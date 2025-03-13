Житель Казани предстанет перед судом за убийство приятеля, оскорбившего его мать

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Прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинительное заключение по делу местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 15 декабря 2024 года, когда обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распивал спиртное со знакомым в своей квартире на улице Халева.

Во время застолья потерпевший оскорбил мать обвиняемого, что привело к конфликту между мужчинами. В ходе ссоры обвиняемый напал на своего приятеля и ударил его кухонным ножом в шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый частично признал свою вину. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Приволжский райсуд Казани для дальнейшего рассмотрения.