В начале 2025 года в Татарстане на треть увеличилось число наркопреступлений

При этом сократилось количество наркопотребителей, состоящих на учете

Фото: Елизавета Пуншева

За два месяца в Татарстане выявили практически тысячу наркопреступлений

За первые два месяца 2025 года в Татарстане выявили 968 наркопреступлений, что почти на треть превышает показатели за аналогичный период 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Анвар Каримов. Большинство преступлений — 75% — связаны со сбытом.

По словам Каримова, за январь и февраль сотрудники полиции изъяли около 30 кг различных психоактивных веществ и перекрыли девять каналов поставки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом сократилось количество наркопотребителей, состоящих на медицинском учете. На 1 января 2025 года их насчитывалось 19,1 тыс. — на 1,5% меньше, чем годом ранее. С начала 2025 года ОВД пресек чуть больше тысячи административных правонарушений в сфере незаконного оборота.

— Еще одно приоритетное направление, получившее развитие в последние годы, — это противодействие так называемым подпольным лабораториям по производству синтетических наркотиков. В прошлом году задокументирована и прекращена деятельность шести таких лабораторий. В текущем году — еще одной, организованной в Нижнекамске. Изъято более килограмма различных наркотиков, — добавил Каримов.

В последнее время актуальнее также становится проблема распространения информации о наркотиках в социальных сетях, в частности в телеграм-каналах. В прошлом году МВД выявило около 10 тыс. соответствующих ресурсов — все были заблокированы. В 2025 году министерство зафиксировало уже более 1,5 тыс. таких каналов и сайтов.

В основном подростки не употребляют, а распространяют вещества

Перемещение наркорынка в интернет-пространство способствует и вовлечению в оборот подростков, констатировал Каримов — из-за анонимности несовершеннолетние чувствуют безнаказанность. Так, в 2025 году уже задержано 11 детей, девять из них работали так называемыми закладчиками. Один на момент задержания уже находился в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений ранее.

Примечательно, что в основном подростки не употребляют, а распространяют вещества:

— В данный момент мы задерживаем несовершеннолетних, которые сами не употребляют наркотики. Их интересует именно быстрый заработок. Часто подростки воспринимают это не как что-то запрещенное, а как игру, как квест: надо здесь поднять, там положить, а потом получить награду.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как рассказала начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УУПиПДН МВД по Татарстану Резеда Вахитова, за два месяца МВД расследовало 130 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков с участием 17 несовершеннолетних лиц. Зарегистрировано 25 фактов административных правонарушений, совершенных подростками в сфере оборота и употребления. За склонение несовершеннолетних к потреблению веществ возбуждено два уголовных дела.

По словам Вахитовой, на профилактический учет в январе — феврале поставили пять подростков, всего на учете состоят 45 несовершеннолетних.

Елизавета Пуншева