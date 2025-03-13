Теплая погода с дождями и туманами сохранится в Татарстане до конца недели

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Теплый воздух Атлантики продолжает поступать в Татарстан, удерживая среднесуточные температуры на 4—6 градусов выше нормы. До конца недели в республике сохранится дождливая погода с туманами, однако к воскресенью ожидается заметное похолодание. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Реальное время / realnoevremya.ru

14 марта ночью местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь, усилится ветер до 15—17 м/с. Температура ночью составит от 0 до +4 градусов, днем от +4 до +9 градусов, на западе и юго-западе до +13.

В субботу, 15 марта, также местами ожидается небольшой дождь и ветер с порывами 15—18 м/с, температура ночью от +1 до +6, днем от +5 до +10.

В воскресенье, 16 марта, в Татарстане пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, температура ночью понизится до -1... -6 градусов, днем до -1... +3 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица.

В начале следующей недели, 17 и 18 марта, местами пройдут небольшие осадки, ночью температура опустится до -2... -7 градусов, днем ожидается от 0 до +5.

Анастасия Фартыгина