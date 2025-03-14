Андрея Крусткална назначили новым аудитором Счетной палаты Совфеда России

Фото: Дарья Пинегина

Совфед России на своем заседании единогласно принял решение о назначении Андрея Крусткална аудитором Счетной палаты. Соответствующий документ опубликовали на сайте совета.

Андрей Крусткалн заменит на этой должности Олега Савельева, который в мае 2024 года перешел на работу в Минобороны, где был назначен замминистра обороны России — руководителем аппарата министра обороны.

Глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко уточнил, что Крусткалн является опытным профессионалом и достойной кандидатурой для этой роли.

— Я хорошо знаю Андрея Феликсовича, он профессиональный человек, способный усилить работу Счетной палаты, особенно в вопросах аудита и эффективного использования финансовых ресурсов в силовых структурах, таких как МВД, ФСБ и Минобороны, — подчеркнул Тимченко.

