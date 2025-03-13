Татарстан вошел в число лидеров по росту бронирования отелей в России

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2025 года количество бронирований отелей в России увеличилось на 8,2%. Об этом РИА «Новости» сообщил Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии (РСТ).

Наиболее заметный рост наблюдается в Татарстане — здесь бронирования увеличились на 12,4%. Также отмечены высокие результаты в Тверской области (24%), Калининграде (21%) и Крыму (более 20%).

— Мы фиксируем рост числа бронирований коллективных средств размещения в целом по России на 8,2%, — уточнил Уманский.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В других регионах также зафиксирован рост. Например, Нижегородская область показала увеличение более чем на 12%, а Кубань — на 2,6%.

— Несмотря на все произошедшие там события, интерес к отдыху в Краснодарском крае сохраняется, — добавил он.

