Минобрнауки: в Татарстане 17 классов закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 17 классов были закрыты на карантин в связи с увеличением заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

Наибольшее количество закрытых классов зафиксировано в Казани — 9 классов, в Набережных Челнах — 3 класса, а также по одному классу в Заинском, Нижнекамском и Альметьевском районах. При этом ни одна школа не закрыта полностью.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Карантин вводится в тех случаях, когда более 20% учеников класса заболели гриппом или ОРВИ. В таких ситуациях обучение переводится в дистанционный формат или организуются дежурные классы для детей, не имеющих признаков заболевания.

С начала учебного года утренние фильтры выявили 36 тыс. случаев, когда дети не прошли проверку состояния здоровья перед уроками.

Напомним, что с 3 по 9 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане осталась на уровне предыдущей недели и ниже эпидемического порога на 7,4%. За последнюю неделю зарегистрировано 104 случая COVID-19, что на 22,9% меньше, чем на предыдущей неделе.



Анастасия Фартыгина