Директор «УК Алсу» из Альметьевска предстанет перед судом за коммерческий подкуп

Фото: Ирина Плотникова

Директор управляющей компании «УК Алсу» Регина Требко предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Татарстану.

По версии следствия, с 2019 по 2024 год она получила незаконные денежные вознаграждения от представителей четырех коммерческих организаций за заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт многоквартирных домов в Альметьевске.

Подрядчики переводили деньги на счета знакомых индивидуальных предпринимателей Требко, которые затем передавали ей эти средства. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила более 10 млн рублей. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Дело стало частью более широкой волны задержаний в Альметьевске, где в последнее время активизировались силовики. В течение двух недель были задержаны три руководителя местных организаций, включая Гузель Амирову и Ильвиру Пузыреву, каждой из которых предъявлены свои обвинения. Все задержанные проходили через схожие процедуры допросов и обысков, что указывает на единый подход правоохранительных органов к расследованию. Подробнее — в материале «Реального времени».