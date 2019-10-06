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Происшествия

В ДТП в Башкирии погиб мотоциклист

14:19, 06.10.2019
В ДТП в Башкирии погиб мотоциклист
Фото: пресс-служба ГИБДД Башкирии

Накануне в Туймазинском районе Башкирии 24-летний уфимец допустил наезд на препятствие — судя по опубликованным ГИБДД фотографиям, им стала выбоина в земле. В результате аварии мотоциклист погиб на месте.

Известно, что он управлял транспортом без мотошлема. К тому же его мотоцикл Suzuki SX-R не был зарегистрирован в ГИБДД.

Всего за прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировали 13 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и двенадцать получили травмы.

Напомним, в конце сентября в Башкирии лоб в лоб столкнулись автомобиль и мотоцикл, оба водителя были без прав.

Происшествия Башкортостан
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