Кубок мира по волейболу. Россия в четырех сетах обыграла команду Египта
Российская сборная по волейболу в рамках Кубка мира в Японии обыграла команду Египта — 3-1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:21).
Самыми результативными в составе сборной России стали Ярослав Подлесных (17 очков) и Павел Круглов (15 очков).
Напомним, ранее подопечные Туомаса Саммельвуо неожиданно уступили аутсайдеру турнира — команде Австралии (2:3).
Россия — Египет — 3-1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:21)
Россия: Подлесных (17), Круглов (15), Филиппов (14), Яковлев (13), Воронков (8), Гранкин (3), Сурмачевский (3).
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