Алексей Гордеев предложил создать «зерновую ОПЕК»

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев считает, что крупнейшим странам-производителям зерна целесообразно создать объединение, похожее на Организацию государств-экспортеров нефти (ОПЕК).

С соответствующей инициативой зампред российского правительства выступил после встречи с министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлией Клекнер.

Целью создания схожей с ОПЕК организации является обеспечение стабильности зернового рынка, координация ценовой политики на зерно и решение проблем с голодом в мире. По мнению Гордеева, в нее могли бы войти страны, экспортирующие зерно: Россия, ЕС, США, Канада, Аргентина и другие, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в Татарстане собрано 4,2 млн тонн зерна.