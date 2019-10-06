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Алексей Гордеев предложил создать «зерновую ОПЕК»

03:41, 06.10.2019 1
Алексей Гордеев предложил создать «зерновую ОПЕК»
Фото: pixabay.com

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев считает, что крупнейшим странам-производителям зерна целесообразно создать объединение, похожее на Организацию государств-экспортеров нефти (ОПЕК).

С соответствующей инициативой зампред российского правительства выступил после встречи с министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлией Клекнер.

Целью создания схожей с ОПЕК организации является обеспечение стабильности зернового рынка, координация ценовой политики на зерно и решение проблем с голодом в мире. По мнению Гордеева, в нее могли бы войти страны, экспортирующие зерно: Россия, ЕС, США, Канада, Аргентина и другие, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в Татарстане собрано 4,2 млн тонн зерна.

ПромышленностьАгропромОбществоБизнес
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комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 06 окт
    Сначала разрушили зерновой рынок с бездумными выбросами пшеницы, сейчас завопили
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