В Татарстане с половины площадей собрано 1,5 млн тонн свеклы

В Татарстане убрано 33,8 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 53% всех площадей. Накопано почти 1,5 млн тонн корнеплодов. Урожайность составляет 433 ц/га (+85 ц/га к 2018 году). На татарстанских заводах выработано уже 74,2 тыс. тонн сахара.

Помимо этого, на сегодняшний день убрано 4,4 тыс. га картофеля, или 83% площадей. Собрано 127 тыс. тонн урожая. С одного гектара в среднем получают 287 центнеров картофеля, доложил заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров на республиканском совещании.

По ранним зерновым культурам в Татарстане собрано 4,2 млн тонн урожая, порядка 200 тыс. тонн планируется получить с кукурузы.

Лидером текущей уборочной кампании является Тукаевский район. На втором месте — Мамадышский район, высокие показатели урожайности — в Заинском и Актанышском, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В рамках осенней обработки почвы вспахано 1,4 млн га площадей (74%). Только за прошедшую неделю обработано 192 тыс. га.

Ранее жители Заинского района выступили против свалки отходов производства «Заинского сахара».