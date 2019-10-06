Онищенко рассказал о последствиях сокращения зимы

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал не поднимать панику из-за сокращения зимы в РФ. Постепенное сокращение зимнего периода в стране обернется сменой биологических ритмов россиян. Однако ничего катастрофического не случится.

«Когда мы рождаемся, у нас запускается биоритм — у каждого свой. И он работает у нас всю жизнь, иногда мы в него вмешиваемся, например, переезжаем далеко от места рождения. [Если произойдет сокращение зимы] нам придется принимать серьезные меры, чтобы менять наши суточные алгоритмы, особенно для людей старшего возраста и детей», — сказал Онищенко в интервью Ura.ru.

По его словам, изменения климата заставят переосмыслить условия труда в стране: продолжительность рабочего дня, длительность перерывов, требования к строительству и кондиционированию рабочих помещений.

При этом Онищенко убежден, что России «не повредит» небольшое смягчение климата.

Ранее Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в России постепенно сокращается зимний период.