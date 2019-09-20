Жители Заинского района выступили против свалки свекольного дома — видео

Фото: скриншот

В Татарстане жители поселка Старое Пальчиково обеспокоены планами завода «Заинский сахар» организовать свалку отходов производства недалеко от их домов. В администрации Заинского района заверили, что пока никакого полигона не будет, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сельчане утверждают, что обнаружили среди объявлений в местной газете информацию о планах предприятия намерено свозить отходы в карьер, расположенный возле их поселка.

«Вот за этими деревьями, вот, буквально 15 метров, начинаются дома жилые», — говорит местный житель Александр Кузьмичев.

Под отходами производства сахарного завода понимается так называемый жом — остатки сахарной свеклы.

Доцент кафедры прикладной экологии КФУ Гузель Валеева рассказала, что такой вид отходов относится к пятому классу опасности и не представляет угрозы окружающей среде.

Руководитель исполкома Заинска Антон Петров добавил, что пока о создании мусорного полигона речь не ведется.

«На сегодняшний день никаких работ по данному карьеру не ведется», — заявил чиновник.