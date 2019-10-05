«Нефтехимик» одержал победу над «Чайкой» и вышел на пятую строчку ФНЛ

«Нефтехимик» в рамках 16-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в гостях одолел «Чайку» — 2:0.

Нижнекамцы уже на 2-й минуте матча вышли вперед, автором гола стал нападающий Мераби Уридия. После этого гости отдали инициативу футболистам «Чайки», но реализовать свои моменты не смогли.

Во втором тайме картина встречи не изменилась, хозяева контролировали ход матча, а «Нефтехимик» тщательно оборонял свои ворота. В одном из моментов Шадрину удалось обокрасть вратаря «Чайки», после чего полузащитник нижнекамцев удвоил преимущество гостей — 2:0.

Победа в Песчанокопске стала седьмой в сезоне, благодаря чему «Нефтехимик» поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.