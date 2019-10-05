Владельцы хостелов в Казани поддержали ужесточение правил по размещению — видео

Фото: Максим Платонов

С 1 октября размещение хостелов в многоквартирных жилых домах будет под запретом. Размещать хостелы в жилых домах можно только на первом этаже, при этом только после перевода помещения в категорию нежилого фонда и организации отдельного входа

При этом владельцы самих хостелов, работающих с соблюдением всех норм, поддержали нововведение, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Трехкомнатная квартира, 30 человек, один санузел с ванной. Кто-то зашел в ванную — все, остальные ничего сделать не могут, — описывает условия в хостелах в жилых домах президент Ассоциации хостелов Татарстана Илья Цыкунов.

По его оценке, из 160 существующих в Казани мини-отелей изменения коснутся лишь десятка. Часть из них переехала в нежилой фонд. Остальные, по мнению Цыкунова, полагают, что проверяющие их не найдут.

Добросовестные владельцы хостелов заранее подготовились к такому нововведению: так, владелец одного из таких заведений в Казани Рашид Габитов еще на стадии открытия перевел помещение на первом этаже дома в нежилой фонд. Нововведение он также поддерживает.

— Для меня есть конкуренция (с хостелами в квартирах, — прим. ред.), причем конкуренция не совсем честная, потому что они уходят от правил и могут дешевле сдавать свои помещения, — объясняет он.

