УФАС Татарстана назначит штраф «Леруа Мерлен» за недостоверную рекламу

Фото: Михаил Захаров

Татарстанское УФАС признало недостоверной рекламную вывеску сети хозяйственных магазинов «Леруа Мерлен». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о торговой точке в Казани. Рекламную вывеску компания разместила на парковке магазина на Оренбургском тракте.

На рекламной вывеске крупным шрифтом значится надпись «Лидер №1 низких цен в России». Однако эти данные взяты из исследования, проведенного в 2020 году, — эта сноска указана мелким шрифтом, поэтому прочесть ее невозможно.

— Компания не учла, что за столь длительный период времени вкусы и предпочтения горожан могли измениться, а рынок хозяйственных товаров — претерпеть значительные изменения. А покупатели, заезжающие на парковку магазина, были введены в заблуждение относительно актуальности данных и лишены возможности объективно оценить правдивость размещенной рекламы, — поясняет пресс-служба УФАС.

Компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.



Елизавета Пуншева