ФСБ задержала замначальника УФАС по Татарстану

Фото: Мария Зверева

Как стало известно «Реальному времени», в Казани задержали 34-летнего замначальника управления антимонопольной службы по Татарстану Алмаза Яфизова. Ему предъявляют превышение должностных полномочий путем выдачи незаконных предписаний УФАС.

Незаконными силовики считают решения антимонопольного ведомства, которые касаются двух аукционов на право разработки государственных недр на одном из песчаных карьеров в Татарстане. По версии следствия, под видом борьбы за чистоту торгов антимонопольщик лоббировал интересы коммерческих структур, что привело к ограничению конкуренции, дискредитации деятельности УФАС и упущенной выгоде бюджета от налогов и неналоговых поступлений на сумму не менее 37 млн рублей. Поскольку контракт на разработку карьера так и не был заключен.

Яфизов с обвинением не согласен.

Оперативной разработкой высокопоставленного чиновника занимались сотрудники регионального управления ФСБ. От комментариев по данному делу в ведомстве пока воздерживаются.

Подробности этого дела с заседания по аресту Яфизова — в материале «Реального времени».