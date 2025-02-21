Владимир Путин поручил разработать механизмы для возвращения ушедших компаний в Россию

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы для возвращения в страну тех компаний, которые выразили соответствующее желание. Об этом он заявил на пленарной сессии Форума будущих технологий.

— Нужно проработать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться, создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать точно, — подчеркнул президент.

При этом отечественные компании должны оставаться приоритетными, но это должно осуществляться «в рамках правил Всемирной торговой организации (ВТО)».

Необходимо очень внимательно отнестись к возвращению компаний, чтобы не утратить собственный приобретенный потенциал. Также Путин отметил благоприятное воздействие западных санкций на российский рынок.

Напомним, бренд одежды Zara, который принадлежит испанской Inditex Group, может вернуться на российский рынок. Это связано с тем, что Роспатент продлил срок действия товарного знака компании на 10 лет еще в ноябре 2022 года.

Елизавета Пуншева