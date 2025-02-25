Условный срок стал реальным: в Казани ужесточили наказание экс-главе «Татагропромбанка»

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в зале Верховного суда Татарстана взяли под стражу Алексея Федорова, бывшего и.о. предправления «Татагропромбанка», осужденного по делу о кредитах на миллиард. 3 года лишения свободы условно в апелляции ему заменили таким же сроком колонии общего режима, сообщает из суда журналист «Реального времени».

На ужесточении наказания банкиру настаивала сторона обвинения, тогда как представитель потерпевшего АСВ в интересах обанкроченного банка просил удовлетворить гражданский иск в рамках уголовного дела. Эту жалобу на приговор апелляционная инстанция сегодня отклонила.

Напомним, 19 декабря 2024 года Вахитовский райсуд признал доказанным обвинение Федорова в злоупотреблении полномочиями с ущербом для банка в 1 млрд 55 млн рублей и наказал его 3 годами лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. В качестве дополнительного наказания осужденному установили запрет на руководящие должности в коммерческих организациях.

В последнем слове Федоров просил об оправдании. Утверждал — занять высокий пост не стремился, о тайной картотеке неисполненных обязательств в ТФБ и «Интехбанке» не знал, риски выдачи новых и пролонгации старых кредитов этим банкам-партнерам аналитики «Татагропрома» оценивали на одном уровне со специалистами ЦБ. О том, что руководители партнеров скрывали реальное положение дел путем перекачки новых кредитов на погашение старых через группу «технических» компаний, стало известно уже в ходе арбитражных процессов, — отмечал он.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Адвокат подсудимого Александр Шишляев подчеркивал — показания против его клиента дал лишь бывший председатель правления Айрат Хайдаров, который 5 декабря 2016-го увеличил лимиты кредитования для ТФБ и «Интеха» и спешно оставил свою должность.

Защита также указывала на ошибки в тексте обвинения в части несуществующей статьи закона о банкротстве и намеренном сокращении с 14 до 7 дней срока неисполнения кредитной организацией обязательных платежей в бюджеты, что служит индикатором предбанкротного состояния.

В свою очередь гособвинитель Артем Николаев в прениях просил отправить обвиняемого в колонию общего режима на 6 лет, считая, что Федоров руководствовался карьеристскими побуждениями, желанием сформировать репутацию успешного руководителя перед Мусиным и другими представителями руководства банков и получить в дальшейшем возможность назначения на должность председателя правления в «Татагропромбанке».

По версии СК и прокуратуры, банкир злоупотребил полномочиями, пытаясь поддержать активами ТАГПБ тонущие «Татфондбанк» и «Интехбанк». С 6 по 14 декабря 2016 года эти кредитные учреждения получили новые займы от банка-партнера и пролонгацию старых договоров. Такое рискованное размещение ликвидных активов привело ТАГПБ к невозможности исполнения собственных обязательств перед кредиторами, включая 4,5 тысячи граждан и частных предпринимателей, то есть к банкротству.

Напомним, это второе уголовное дело СК против Федорова. Ранее Вахитовский суд Казани уже дважды признавал Алексея Федорова виновным в злоупотреблении полномочиями с ущербом 43,7 млн рублей, однако оба раза приговор отменялся вышестоящей инстанцией. Третий процесс по этому обвинению до прений пока не дошел.