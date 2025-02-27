Бывший российский офис Sony Pictures подал иски к кинотеатрам на 1 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Компания «Контент-клуб», бывшее российское представительство студии Sony Pictures, подала около 20 исков к кинотеатрам страны на общую сумму 1 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Наибольший по сумме иск в 436,4 млн рублей компания подала к структуре крупнейшей в России объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк». Еще 71,6 млн рублей истец требует с сети кинотеатров «Каро», 176 млн рублей — к «Киномакс».

Претензии компании связаны с долгами за показы фильмов американской киностудии еще до ухода компании из России.

Напомним, в 2022 году после начала СВО ряд компаний, которые занимаются производством фильмов, решил временно остановить прокат свои картин в кинотеатрах России в связи с военной спецоперацией. Так, первой об этом сообщила The Walt Disney Company.

Елизавета Пуншева