«Азнакаевский маслодельный завод» продадут за 80 млн рублей

Фото: Мария Зверева

ООО «Азнакаевский маслодельный завод», обанкротившийся два года назад, может быть продан за 80 млн рублей. Об этом сообщил глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин на заседании «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития.

По его словам, банк — залогодержатель актива приступил к поискам инвестора с целью его реализации для покрытия долговых обязательств прежнего собственника. «Тот взял кредит в 100 млн рублей и не смог расплатиться», — отметил он.

Интерес проявили молочный холдинг из Удмуртии и производитель сыров под маркой «Сыробогатов» из Екатеринбурга, рассказал Марсель Шайдуллин. При этом местные власти готовы рассмотреть предложения других инвесторов, добавил он.

ООО «Азнакаевский маслодельный завод» был основан в 1963 году, мощность переработки — 180 тонн молока в сутки. Входил в холдинг «Вамин», а с декабря 2017 года был продан предпринимателю Аделю Хаертынову. Азнакаевский район производит 100 тонн молока в сутки. «Сырье для переработки в районе есть», — заверил Марсель Шайдуллин.

Луиза Игнатьева