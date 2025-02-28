«Азнакаевский маслодельный завод» продадут за 80 млн рублей
ООО «Азнакаевский маслодельный завод», обанкротившийся два года назад, может быть продан за 80 млн рублей. Об этом сообщил глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин на заседании «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития.
По его словам, банк — залогодержатель актива приступил к поискам инвестора с целью его реализации для покрытия долговых обязательств прежнего собственника. «Тот взял кредит в 100 млн рублей и не смог расплатиться», — отметил он.
Интерес проявили молочный холдинг из Удмуртии и производитель сыров под маркой «Сыробогатов» из Екатеринбурга, рассказал Марсель Шайдуллин. При этом местные власти готовы рассмотреть предложения других инвесторов, добавил он.
ООО «Азнакаевский маслодельный завод» был основан в 1963 году, мощность переработки — 180 тонн молока в сутки. Входил в холдинг «Вамин», а с декабря 2017 года был продан предпринимателю Аделю Хаертынову. Азнакаевский район производит 100 тонн молока в сутки. «Сырье для переработки в районе есть», — заверил Марсель Шайдуллин.
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