Продажи книг на Avito в 2024 году превысили 3,3 млрд рублей

Это на 12% больше, чем в 2023 году, когда оборот достигал 3 млрд рублей

В 2024 году продажи бумажных книг на Avito составили 3,36 млрд рублей, пишет газета «Ведомости». Это на 12% больше, чем в 2023 году, когда оборот достигал 3 млрд рублей. Компания впервые раскрыла такие данные.

Общий объем продаж бумажных книг в России за 2024 год увеличился на 7% и достиг 98 млрд рублей. Доля книг, проданных через Avito, составила около 3,4% от этого объема. На сайте основную часть продаж (66%) заняли бывшие в употреблении издания, а на новые книги пришлось 34%. В 2024 году на платформе запустил прямые продажи и торговый дом «Эксмо».

Рост онлайн-продаж — устойчивая тенденция. В 2023 году интернет-каналы впервые превзошли по продажам офлайн-магазины. Через маркетплейсы, сайты издательств и книжных сетей было продано книг на 45,7 млрд рублей, что составило 50,1% всего рынка. В книжных магазинах — 38 млрд рублей (41,7%). В 2024 году продажи книг на маркетплейсах выросли еще на 34% и достигли 46,1 млрд рублей. Офлайн-сегмент, наоборот, снизился на 1% — в сети «Читай-город — Буквоед» продажи составили 11,7 млрд рублей, в других книжных магазинах — 25,3 млрд рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ключевая причина роста продаж на Avito — цены. Стоимость книг здесь ниже, чем у издательств. Например, книга Михаила Лабковского «Хочу и буду» без скидок стоит на Avito 868 рублей, а на сайте издательства — 1356 рублей. Книга Ольги Примаченко «Нежно-денежно» на Avito продается за 699 рублей, а у издателя — за 1096 рублей.

Более низкие цены возможны за счет сокращенных издержек. Онлайн-площадки не тратятся на аренду магазинов и зарплаты продавцов. Дополнительно Avito снижает стоимость доставки благодаря широкой сети дистрибуции.

Еще один фактор роста — ассортимент. На платформе продаются редкие издания и книги зарубежных авторов, которые перестали сотрудничать с российскими издательствами после 2022 года.

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Екатерина Петрова