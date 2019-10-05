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«Рубин» — «Тамбов»: Зурико и Кьяртанссон выйдут с первых минут

16:03, 05.10.2019
«Рубин» — «Тамбов»: Зурико и Кьяртанссон выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на игру 12-го тура РПЛ между «Рубином» и «Тамбовом».

Состав «Рубина»: Дюпин — Денисов, Уремович, Плиев, Данченко — Коновалов, Могилевец, Подберезкин — Ташаев, Давиташвили, Кьяртанссон.

Состав «Тамбова»: Шелия — Осипенко, Грицаенко, Ойеволе — Костюков, Чуперка, Карасев, Килин — Чернышов, Мелкадзе, Обухов.

Начало матча — в 16.30.

СпортФутбол Татарстан
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