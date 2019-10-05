В Минобороны рассказали, какое время отводится на решение об ответном ядерном ударе

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) даст руководству страны достаточное время для принятия решения об ответном ударе. О работе этой системы рассказал в интервью «Эху Москвы» начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук.

Промежуток времени с момента фиксации пуска вражеской ракеты в сторону России, за который нужно принять решение, он ценил более чем в 10 минут.

— Я скажу, что эта цифра требует серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения. Но в целом времени очень достаточно — не минуты, не десятки минут, более десятков минут, — заявил Нестечук (цитата по «Интерфаксу»).