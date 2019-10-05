Глава Якутии пригласил в гости создателя «Игры престолов»

Глава Якутии Айсен Николаев позвал в гости писателя, автора «Игры престолов» Джорджа Мартина. Свое обращение он опубликовал в Twitter.

«Седьмое пекло, Джордж! В Якутии зима совсем близко. Но уже не один год жители Якутии согреваются длинными зимними вечерами, читая твои книги. Приезжай в нашу республику в гости. Почувствуй, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году», — написал он.

Седьмое пекло, Джордж! @GRRMspeaking! В Якутии зима совсем близко. Но уже не один год жители Якутии согреваются длинными зимними вечерами, читая твои книги. Приезжай в нашу республику в гости. Почувствуй, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году. pic.twitter.com/nynEBxNtqW — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) 4 октября 2019 г.

Свое обращение он опубликовал на двух языках — русском и английском.

Ранее сообщалось, что сериал «Игра престолов» получил 32 номинации на телевизионную премию «Эмми» за свой последний сезон, что является рекордом.

Также недавно В Казани на цифровом саммите IoT выступили школьники, которые представили робота-гуманоида Эльзу. Она сыграла на флейте совместно с одним из ребят, исполнившим на гитаре композицию из сериала «Игра престолов».

