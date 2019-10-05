Американская экоактивистка предложила есть детей для спасения планеты от переизбытка людей

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На встрече с членом демократической партии США Александрией Окасио-Кортес американская экоактивистка заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.

По словам женщины, из-за экологических проблем до конца света осталось всего пара месяцев, поэтому действовать нужно срочно.

«Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей. Это большая проблема. Нам нужно есть детей!» — сказала она.

Участники встречи выслушали заявление с невозмутимым видом. Но когда в конце своей речи женщина перешла на крик, ей выключили микрофон, пишут «Известия».

В демпартии США позже заявили, что активистка может страдать от психических расстройств.

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