Рок-группа Kiss проведет концерт для акул

Американская рок-группа Kiss 18 ноября сыграет концерт в Индийском океане, недалеко от города Порт-Линкольн в Австралии.

В этом месте водится много акул. Помимо них, на шоу смогут попасть восемь фанатов. Сама группа будет играть на поверхности с использованием специальных подводных динамиков, а фанаты спустятся под воду к акулам, где смогут послушать музыку и понаблюдать за реакцией рыб.

«Я был немного озадачен этим, но они объяснили, что акул привлекают низкие частоты, и значит, их привлечет рок-н-ролл», — прокомментировал грядущее выступление фронтмен группы Пол Стэнли.



Сет-лист будет состоять из четырех песен. Все доходы от продажи билетов пойдут на благотворительность, сообщается на официальном сайте Kiss.

Напомним, что рок-группа Kiss прекратит концертную деятельность после прощального тура End of the road, который завершится в 2021 году.

Kiss была основана в январе 1973 года. Музыканты играют в жанрах глэм-рок, шок-рок и хард-рок и известны сценическим макияжем участников, а также концертными шоу, сопровождающимися различными пиротехническими эффектами.