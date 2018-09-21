Рок-группа KISS объявила о завершении концертной деятельности
Американская рок-группа KISS прекратит концертную деятельность после прощального тура End of the road.
«KISS объявляет окончательный тур EndoftheRoad после четырех десятилетий музыки», — говорится в Twitter группы.
#KISS Announces Final Ever Tour #EndoftheRoad After 4 Decades of Music @AGT @people https://t.co/zRrHqgEXZV pic.twitter.com/1Mch3bFFlb
— KISS (@KISSOnline) 20 сентября 2018 г.
KISS была основана в январе 1973 года. Музыканты играют в жанрах глэм-рок, шок-рок и хард-рок и известны сценическим макияжем участников, а также концертными шоу, сопровождающимися различными пиротехническими эффектами.ОбществоКультура
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