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Рок-группа KISS объявила о завершении концертной деятельности

00:55, 21.09.2018
Рок-группа KISS объявила о завершении концертной деятельности
Фото: ru.m.wikipedia.org / Llann Wé²

Американская рок-группа KISS прекратит концертную деятельность после прощального тура End of the road.

«KISS объявляет окончательный тур EndoftheRoad после четырех десятилетий музыки», — говорится в Twitter группы.

KISS была основана в январе 1973 года. Музыканты играют в жанрах глэм-рок, шок-рок и хард-рок и известны сценическим макияжем участников, а также концертными шоу, сопровождающимися различными пиротехническими эффектами.

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