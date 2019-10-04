Минниханов обозначил перспективные направления развития туризма в ПФО

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал перспективные направления развития туризма в Приволжском федеральном округе. Это в том числе экологический туризм, так как в округе располагаются более 2,5 тыс. особо охраняемых природных территорий, в каждом регионе есть уникальные природные объекты.

Большое внимание также уделяется детско-юношескому туризму, в том числе образовательным турам. Так, на базе регулярных пассажирских поездов реализуется межрегиональный проект «Вагон знаний», который представляет собой специальные туры для детей.

Еще одно направление — индустриальный туризм. По словам Рустама Минниханова, посещение предприятий может заинтересовать подрастающее поколение, школьников, и повлиять на выбор их будущей профессии. Также в ПФО создаются специализированные маршруты этнотуризма. В их числе — брендовые маршруты в Башкирии, Мордовии, Удмуртии и Татарстане.

Также благодаря созданной инфраструктуре на территории ПФО развиваются такие виды туризма, как событийный, паломнический, медицинский, лечебно-оздоровительный, деловой, горнолыжный туризм и другие виды активного отдыха. Для координации совместных действий по развитию отрасли Минниханов предложил подписать соглашение и план совместных мероприятий по развитию туризма на ближайшие несколько лет.

Ранее сообщалось, что совокупный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней регионов Приволжского федерального округа от туризма сегодня превышает 27 млрд рублей.