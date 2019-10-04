Бюджет регионов ПФО пополнился от туризма на 27 млрд рублей

Совокупный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней регионов Приволжского федерального округа от туризма сегодня превышает 27 млрд рублей. За последние 4 года данный показатель вырос на 40%, заявил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО.

В прошлом году регионы округа посетили около 9 млн туристов, а с учетом однодневных экскурсий — более 14 млн человек.

«Увеличивается объем предоставляемых услуг, который сегодня, с учетом смежных отраслей, превышает 100 млрд рублей в год. В настоящее время туризм активизирует 50 различных отраслей», — отметил Минниханов.

Он со ссылкой на данные Всемирной туристской организации ЮНВТО отметил, что каждая тысяча туристов создает 13 рабочих мест. Всего в ПФО занято более 170 тыс. специалистов по туризму.



Напомним, что Минниханов на заседании предложил создать в России Министерство по туризму.