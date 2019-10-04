«Татнефть» может инвестировать около 1 трлн рублей для расширения ресурсной базы

Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Татнефть» готова инвестировать где-то 900 млрд рублей в проект расширения ресурсной базы месторождений нефти технологией уплотнения сетки скважин.

Глава компании Наиль Маганов отметил, что все оборудование будет отечественным. По его словам, «Татнефть» готова привлекать и кредитные средства для этих целей, пишет «Интерфакс».

Ранее сегодня «Татнефть и «Объединенная ракетно-космическая корпорация» («дочка» «Роскосмоса») подписали соглашение о намерениях в ходе «Российской энергетической недели».

В рамках документа стороны будут развивать сотрудничество в вопросах использования компетенций предприятий ракетно-космической промышленности для разработки и производства высокотехнологичного оборудования, применяемого в нефтегазовой отрасли.