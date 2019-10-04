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«Татнефть» и компания «Роскосмоса» будут разрабатывать оборудование для нефтедобычи

12:59, 04.10.2019
«Татнефть» и компания «Роскосмоса» будут разрабатывать оборудование для нефтедобычи
Фото: wikipedia.org

ПАО «Татнефть и АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» («дочка» «Роскосмоса») подписали соглашение о намерениях в ходе «Российской энергетической недели».

В рамках документа стороны будут развивать сотрудничество в вопросах использования компетенций предприятий ракетно-космической промышленности для разработки и производства высокотехнологичного оборудования, применяемого в нефтегазовой отрасли.

В целом соглашение направлено на взаимодействие в области приоритетных направлений развития нефтегазовой промышленности, внедрение отечественных высокотехнологичных разработок в процессы нефтедобычи в рамках отечественной программы импортозамещения и т. д., сообщает пресс-служба «Татнефти».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила заявку «Татнефти» о покупке «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтеза».

Промышленность Татарстан
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