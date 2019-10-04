Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 66,5 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля сохранит свои позиции в диапазоне 65,0—66,5 рубля за 1$.

На этой неделе рубль ослаб по ряду причин. Во-первых, этому способствовало падение цен на нефть до 57$/баррель. Во-вторых, наблюдалось снижение аппетита инвесторов к рисковым активам в результате публикации слабых данных по экономике США.

Пока эксперт не видит существенных причин, которые бы способствовали укреплению национальной валюты.

Ранее Минфин РФ подсчитал потери бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках — в случае падения цен на нефть до $10 за баррель бюджет недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.

