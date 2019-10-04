В Татарстане будет реализована программа обеспечения жителей качественным жильем и услугами ЖКХ

Правительство Татарстана утвердило программу обеспечения качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения республики на 2020—2025 годы. Это следует из постановления Кабмина РТ.

Общий объем финансирования программы составляет 93,3 млрд рублей.

Ожидается, что к концу 2024 года объем жилищного строительства республики увеличится до 3,6 млн. кв. метров в год, будет ликвидирован жилищный аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года; доля населения республики, обеспеченная качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, увеличится до 95,54%; объем сточных загрязненных вод, отводимых в Волгу, сократится в три раза.

Кроме того, к концу 2025 года ожидается увеличение общей площади жилых помещений до 31,4 кв. метра, снижение доли аварийного и ветхого жилья в общем объеме жилищного фонда до 0,2%.

Ранее сообщалось, что Казань оказалась на шестом месте в России по цене квадратного метра в новостройках по итогам III квартала текущего года. В столице Татарстана она составляет 83,2 тыс. рублей.

