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Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН

19:49, 02.10.2019 4
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг. В ходе выступления Тунберг раскритиковала правительства различных стран мира за пассивность в борьбе с глобальным потеплением.

— Я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушить личность. Вот я о чем хочу сказать, — приводит слова президента «РИА Новости».

Путин высказался в поддержку инициатив, связанных с использованием возобновляемой энергии, однако призвал «исходить из реалий» в этом вопросе

Напомним, выступление Греты Тунберг и ее «климатические забастовки» вызвали широкий резонанс в обществе. «Реальное время» подробно писало о «феномене Греты Тумберг» — является ли он новым словом в борьбе за сохранение планеты или масштабным PR-проектом.

Общество
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    Больную девочку надо в спец больницу поместить
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    Нико Вера 03 окт
    не обязательно. можно амбулаторно. главное не запускать
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  • Анонимно 03 окт
    Может она и больна, но разговор об этом давно пора начинать вместо бряцания оружием. Если посчитать сколько ресурсов тратится на войны и вооружения, а затем подсчитать что на это можно сделать чтобы привести в порядок планету, результат ,я думаю, шокирует весь мир. Вот и занялись бы ученые и политики этм вопросом вместо мирового господства.
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    Анонимно 03 окт
    Так больна она или нет?
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