Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг. В ходе выступления Тунберг раскритиковала правительства различных стран мира за пассивность в борьбе с глобальным потеплением.

— Я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушить личность. Вот я о чем хочу сказать, — приводит слова президента «РИА Новости».

Путин высказался в поддержку инициатив, связанных с использованием возобновляемой энергии, однако призвал «исходить из реалий» в этом вопросе

Напомним, выступление Греты Тунберг и ее «климатические забастовки» вызвали широкий резонанс в обществе. «Реальное время» подробно писало о «феномене Греты Тумберг» — является ли он новым словом в борьбе за сохранение планеты или масштабным PR-проектом.

