Производители алкоголя назвали желаемую цену на водку в 2020 году

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил Минфину России установить минимальную розничную цену на водку в 2020 году на уровне 233 рублей за 0,5 л. Об этом рассказал глава союза Игорь Косарев.

По словам Косарева, эта цифра учитывает повышение акциза на этиловый спирт, а также прогнозируемое удорожание сырья и стеклотары. Кроме того, Косарев отметил: за последние 3 года количество произведенной легальной алкогольной продукции выросло более чем на 30%, но производители контрафакта уже приспособились к текущим мерам борьбы с нелегальной продукцией.

В связи с этим Косарев, в частности, поддержал принятие законопроекта о маркировке стеклянных бутылок, передает ТАСС.

Напомним, на этой неделе в Минздраве России отметили почти двукратное сокращение потребления алкоголя в стране.

