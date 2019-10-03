В Казани снова судят главбуха ансамбля «Счастливое детство»

Фото: «Реальное время»

Вахитовский суд Казани рассмотрит дело 43-летнего бухгалтера региональной общественной организации «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» и одноименного детского центра. Татьяну Шишмакову обвиняют в присвоении и мошенничестве с ущербом в 10 млн рублей.



По версии следствия, 8,5 млн рублей были похищены из бюджета Минкульта РТ путем завышения начисленной самой себе зарплаты и трудоустройства «мертвой души» в 2014—2018 годах, а еще 1,5 млн украдены в самой организации «Хореографический ансамбль «Счастливое детство».

Хореографическим ансамблем «Счастливое детство» заявлены гражданские иски. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

«Вину она признала, заявила особый порядок», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В ноябре 2018-го тот же Вахитовский суд приговорил Шишмакову к 2,5 года лишения свободы условно по другим эпизодам мошенничества с бюджетными средствами.