Samsung анонсировал старт продаж в России смартфонов с гибким экраном

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25 октября в России стартуют продажи смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Fold. Предзаказ можно будет оформить с 4 по 7 октября.

Гаджет может складываться вдвое, в разложенном состоянии имеет диагональ 7,3 дюйма. Также имеется внешний экран и шесть камер — три сзади, две внутри и одна на лицевой стороне. Работает смартфон на Android 9.0, имеет 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб внутренней памяти.

Также из-за проблем с конструкцией гибкого смартфона южнокорейская компания запустит специальный сервис Samsung Care+, который позволит заменить дисплей Infinity Flex на специальных условиях в случае механического повреждения, пишет RNS.

Напомним, в апреле этого года Samsung признал, что первые складные смартфоны Galaxy Fold имеют проблемы защиты гибких экранов. Компания перенесла старт продаж гаджета.

В начале сентября стало известно, что компания Samsung начала разрабатывать свой второй смартфон с гибким экраном.