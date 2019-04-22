Samsung перенес продажи Galaxy Fold из-за проблем с гибким экраном

Южнокорейский производитель электроники Samsung признал, что первые складные смартфоны Galaxy Fold имеют проблемы защиты гибких экранов. Компания перенесла старт продаж гаджета.

«Мы объявим новую дату релиза в ближайшие недели», — цитирует заявление The Verge.

Ранее ряд блогеров и журналистов, получивших новые смартфоны для тестирования пожаловались на сломавшийся гибкий экран. Позже выяснилось, что они сорвали с экрана защитный слой, приняв его за пленку, которую необходимо отклеить.

Компания представила новый телефон в феврале. Несмотря на долгий процесс разработки Samsung стал первой компанией, запустившей смартфон с гибким экраном в серийное производство.