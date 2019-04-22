Новости технологий

22:05 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Samsung перенес продажи Galaxy Fold из-за проблем с гибким экраном

21:09, 22.04.2019
Samsung перенес продажи Galaxy Fold из-за проблем с гибким экраном
Фото: youtube.com / скриншот

Южнокорейский производитель электроники Samsung признал, что первые складные смартфоны Galaxy Fold имеют проблемы защиты гибких экранов. Компания перенесла старт продаж гаджета.

«Мы объявим новую дату релиза в ближайшие недели», — цитирует заявление The Verge.

Ранее ряд блогеров и журналистов, получивших новые смартфоны для тестирования пожаловались на сломавшийся гибкий экран. Позже выяснилось, что они сорвали с экрана защитный слой, приняв его за пленку, которую необходимо отклеить.

Компания представила новый телефон в феврале. Несмотря на долгий процесс разработки Samsung стал первой компанией, запустившей смартфон с гибким экраном в серийное производство.

ТехнологииIT
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров