Samsung начал разрабатывать новый складной смартфон

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Южнокорейская компания Samsung начала разрабатывать свой второй смартфон с гибким экраном.

По данным Bloomberg, устройство будет складываться в квадрат дисплеем внутрь. Диагональ смартфона составит 6,7 дюйма. Он также получит фронтальную камеру и две основные камеры.

В отличие от Galaxy Fold, новый гибкий смартфон будет более доступным по цене и более тонким. Его собираются представить в первой половине 2020 года.

Ранее Samsung признал, что первые складные смартфоны Galaxy Fold имеют проблемы защиты гибких экранов. Компания перенесла старт продаж гаджета.