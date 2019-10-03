«Зенит-Казань» приглашен на клубный чемпионат мира

Волейбольный «Зенит-Казань» выступит на клубном чемпионате мира, несмотря на отсутствие побед в минувшем сезоне.

«Мы получили приглашение сыграть на клубном чемпионате мира, у которого теперь новый формат. Приглашение стало неожиданным, но с положительной стороны. Мы его приняли. Время проведения турнира — с 3 по 8 декабря, место обсуждается», — сказал директор «Зенит-Казань» Олег Брызгалов.

При этом число участников клубного чемпионата мира сократится с 8 до 4 команд. Помимо казанцев на турнире примут участие чемпион Южной Америки бразильский «Крузейро», сильнейший клуб Азии иранский «Варамин» и финалист европейской Лиги чемпионов итальянская «Чивитанова».

Напомним, «Зенит-Казань» является победителем клубного чемпионата мира 2017 года.