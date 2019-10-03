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В России предложили создать новую льготную категорию граждан — «жертвы перестройки»

13:50, 03.10.2019 1
В России предложили создать новую льготную категорию граждан — «жертвы перестройки»
Фото: ru.wikipedia.org

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил министру труда Максиму Топилину создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

По мнению политика, реформы в политической, идеологической и экономической сферах в СССР во второй половине 1980-х годов стали крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза. В большей степени пострадали граждане, которым в те годы было 25—45 лет.

Также из-за перестройки в стране было зафиксировано падение рождаемости, рост смертности, а многие «жертвы перестройки» рано ушли из жизни или приобрели тяжелые заболевания, пишет RT.

«На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — сказано в обращении.

Ранее сообщалось, что в Татарстане увеличат ежемесячные выплаты льготникам.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 окт
    Мне, "жертве перестройки" было 26 лет, когда началась эта перестройка, сроки выхода на пенсию увеличили.
    Где льготы и субсидии?
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