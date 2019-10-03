В России предложили создать новую льготную категорию граждан — «жертвы перестройки»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил министру труда Максиму Топилину создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

По мнению политика, реформы в политической, идеологической и экономической сферах в СССР во второй половине 1980-х годов стали крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза. В большей степени пострадали граждане, которым в те годы было 25—45 лет.

Также из-за перестройки в стране было зафиксировано падение рождаемости, рост смертности, а многие «жертвы перестройки» рано ушли из жизни или приобрели тяжелые заболевания, пишет RT.

«На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — сказано в обращении.

Ранее сообщалось, что в Татарстане увеличат ежемесячные выплаты льготникам.