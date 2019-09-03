В Татарстане увеличат ежемесячные выплаты льготникам

В Татарстане с 1 января 2020 года повысят ежемесячные денежные выплаты некоторым категориям граждан.

Коэффициент индексации составит 1,038, говорится в постановлении за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина.

Так, ветеранам труда будут ежемесячно выплачивать 505 рублей. На проезд пенсионерам, размер дохода которых не превышает 20 тыс. рублей, полагается перечислять 505 рублей. Если их доход составляет 20—25 тыс. рублей, то выплата составит 180 рублей.

Школьникам, которые остались сиротами, каждый месяц будут платить по 10,3 тыс. рублей, дошкольникам — 8,9 тыс. рублей.