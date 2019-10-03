Стало известно, как изменится тарифный комитет Татарстана

Правительство Татарстана опубликовало на своем сайте постановление, которым утвердило структурные преобразования Госкомитета РТ по тарифам. Так, новым станет усиление руководителей ведомства. Вместо трех их станет четыре.



Однако в госкомитете теперь будет 18 подразделении вместо 21. Исчезло самостоятельное управление регулирования организаций коммунальной сферы (регулировало тарифы для ЖКХ). Отдел регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения потерял приставку «утилизация ТБО».

Кроме того, название многих отделов перестало указывать на их конкретное предназначение. Также стоит обратить внимание на то, что регулирование мусорных тарифов переходит в отдельное подразделение.

Однако в новой схеме исчез отдел регулирования тарифов на транспортные услуги и услуги связи. Кто теперь будет регулировать вопросы с перевозчиками, особенно в тот момент, когда они просят в очередной раз повысить цены на проезд, — неизвестно.

Подробнее о реформах в Госкомитете РТ и о том, какие изменения грядут, — в материале интернет — газеты.

