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Стало известно, как изменится тарифный комитет Татарстана

07:57, 03.10.2019
Стало известно, как изменится тарифный комитет Татарстана
Фото: torange.biz

Правительство Татарстана опубликовало на своем сайте постановление, которым утвердило структурные преобразования Госкомитета РТ по тарифам. Так, новым станет усиление руководителей ведомства. Вместо трех их станет четыре.

Однако в госкомитете теперь будет 18 подразделении вместо 21. Исчезло самостоятельное управление регулирования организаций коммунальной сферы (регулировало тарифы для ЖКХ). Отдел регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения потерял приставку «утилизация ТБО».

Кроме того, название многих отделов перестало указывать на их конкретное предназначение. Также стоит обратить внимание на то, что регулирование мусорных тарифов переходит в отдельное подразделение.

Однако в новой схеме исчез отдел регулирования тарифов на транспортные услуги и услуги связи. Кто теперь будет регулировать вопросы с перевозчиками, особенно в тот момент, когда они просят в очередной раз повысить цены на проезд, — неизвестно.

Подробнее о реформах в Госкомитете РТ и о том, какие изменения грядут, — в материале интернет — газеты.

ОбществоВласть Татарстан
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